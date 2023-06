PSG : Mbappé exulte, ce gros transfert va se décanter

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Avec le départ de Lionel Messi et celui espéré de Neymar, le PSG va pouvoir recruter en attaque. Plusieurs joueurs sont dans les petits papiers du club de la capitale dont Harry Kane. Manchester United est aussi sur le coup et veut insister pour l’international anglais, même si la confiance n’est pas énorme pour les Red Devils.

L’été s’annonce mouvementé pour le PSG. Alors que la saison s’est terminée par une nouvelle triste défaite à domicile contre Clermont, le club de la capitale peut désormais se focaliser sur son mercato estival. Et vu les manques dans l’effectif parisien, Luis Campos risque d’avoir du travail. A commencer par son attaque. Avec le départ de Lionel Messi et celui attendu de Neymar, le PSG va devoir les remplacer.

Harry Kane pour épauler Kylian Mbappé ?

Luis Campos cherche un joueur à associer à Kylian Mbappé. Harry Kane fait partie des profils étudiés, l’international anglais a tout de la recrue parfaite pour le PSG vu son style de jeu. Sous contrat avec Tottenham jusqu’en 2024, Kane serait ouvert à un départ, lui qui avait été proche de rejoindre Manchester City à l’été 2021. En clair, le PSG a ses chances mais la concurrence s’annonce féroce sur ce dossier qui attise les convoitises et n’a pas fini de faire parler.

Coup de tonnerre au PSG, il veut sauver sa peau https://t.co/BnDHXbmka5 pic.twitter.com/jDGYpruD7c — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

Pour Manchester United, ça va être dur