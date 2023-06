PSG : Benzema quitte le Real Madrid, que doit faire Mbappé ?

La rédaction

Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé serait toujours dans le collimateur du Real Madrid. Malgré tout, le numéro 7 parisien a annoncé qu'il allait défendre les couleurs rouge et bleu la saison prochaine. Avec le départ de Karim Benzema cet été, Kylian Mbappé doit-il changer d'avis ?

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé avait un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit l'été dernier. Toutefois, le numéro 7 du PSG a finalement décidé de parapher un nouveau bail à Paris, alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022.

Benzema quitte le Real Madrid

Comme l'a confirmé Kylian Mbappé, il a signé un nouveau contrat de deux saisons avec le PSG. Et la superstar française pourra étendre automatiquement son bail d'une année si elle se décide à activer cette option. Conscient de la situation, le Real Madrid serait en embuscade pour boucler le transfert de Kylian Mbappé lors de l'été 2024. Le numéro 7 de Nasser Al-Khelaïfi ayant affirmé qu'il sera toujours parisien la saison prochaine.

Mbappé a la voie libre au Real Madrid