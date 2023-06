PSG : Un transfert à 116M€ se prépare, ça ne va pas plaire à Mbappé

Amadou Diawara

Le PSG et le Real Madrid seraient à la lutte pour boucler le transfert d'Harry Kane. Alors que Tottenham accepterait de vendre son attaquant anglais pour 116M€, le club merengue serait sur le point de formuler une offre, et ce, pour pallier le départ de son capitaine et numéro 9 Karim Benzema.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG compte recruter un nouvel avant-centre de classe mondiale pour permettre à Kylian Mbappé d'évoluer sur un côté, son poste de prédilection, la saison prochaine. Pour remplir cette mission, le club de la capitale aurait identifié le profil d'Harry Kane. Toutefois, le buteur de Tottenham serait également dans le collimateur du Real Madrid.

PSG : Réunion à Paris, coup de théâtre pour l’avenir de Messi https://t.co/9UjUOh7p2p pic.twitter.com/MCjYaNvsn2 — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

Un duel PSG-Real pour Harry Kane

Selon les informations du Daily Mail, le Real Madrid voudrait recruter Harry Kane pour qu'il devienne le digne héritier de Karim Benzema, qui va claquer la porte à la fin de son contrat le 30 juin. Et heureusement pour le club merengue, Tottenham serait prêt à lui vendre son numéro 10, mais à certaines conditions.

Tottenham demande 116M€ au Real Madrid