Benzema : L’énorme désillusion du Real Madrid

Thibault Morlain

Ces derniers jours, il était difficile d’y voir clair concernant l’avenir de Karim Benzema. Partira ? Ne partira pas ? Finalement, le verdict est tombé ce dimanche midi avec l’annonce du Real Madrid officialisant le départ du Ballon d’Or 2022. Un nouveau défi va donc débuter pour Benzema, tandis que pour les Merengue, c’est une énorme désillusion. Explications.

Le feuilleton Karim Benzema est donc désormais terminé. En effet, ce dimanche, le Real Madrid a officialisé le départ de l’attaquant français, attendu maintenant en Arabie saoudite. C’est donc la fin d’une très belle histoire d’amour entre Benzema et le Real Madrid, bien que Carlo Ancelotti aurait aimé que cela se finisse autrement…

Real Madrid : Coup de tonnerre pour Benzema ! https://t.co/A31WQySeK3 pic.twitter.com/bllPhFuAVl — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

L’avis d’Ancelotti sur Benzema

Malgré la possibilité de continuer encore un an au Real Madrid, Karim Benzema en a donc décidé autrement. Au grand dam de Carlo Ancelotti, pour qui les légendes doivent prendre leur retraite chez les Merengue. En effet, en conférence de presse ce samedi, l’entraîneur madrilène expliquait : « Benzema doit prendre sa retraite au Real Madrid comme j’ai dit que les légendes doivent s’arrêter au Real Madrid ? Oui, c’est quelque chose que je maintiens ».

« Les joueurs peuvent avoir d’autres mentalité »