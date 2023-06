Coup de théâtre pour Benzema, une autre star du Real Madrid claque la porte

Hugo Chirossel

Alors qu’il était annoncé proche de rejoindre l’Arabie Saoudite et Al-Ittihad ces derniers jours, Karim Benzema quittera le Real Madrid à l'issue de la saison. La Casa Blanca a aussi annoncé samedi soir le départ de Mariano à la fin de la saison. Quelques heures plus tard, le club merengue a également officialisé la rupture de contrat d’Eden Hazard.

Avant la dernière rencontre de la saison ce dimanche face à l’Athletic Bilbao, le Real Madrid a déjà les yeux tournés vers la suivante. Samedi, la Casa Blanca a officialisé les départs de Marco Asensio, attendu PSG comme indiqué par Le 10 Sport , et de Mariano, qui arrivaient tous les deux au terme de leur contrat.

Le Real Madrid annonce le départ d’Hazard

En ce qui concerne Karim Benzema, le Real Madrid a annoncé ce dimanche que le Français allait quitter le club à la fin de la saison. Il est attendu en Arabie Saoudite, où Al-Ittihad souhaite s'attacher ses services. Une officialisation qui intervient après celles de Mariano et Marco Asensio, mais également celle d'Eden Hazard. En effet, les Merengue ont annoncé le départ du Belge à l’issue de l’exercice 2022-2023, malgré un contrat qui allait initialement jusqu’en juin 2024.

Comunicado Oficial: Hazard. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 3, 2023

«Le Real Madrid et Hazard sont parvenus à un accord pour mettre un terme à son contrat»