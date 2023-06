Officiel : Le Real Madrid fait un grand ménage

Arnaud De Kanel

Le mercato n'a pas encore débuté mais le Real Madrid fait les gros titres sur ce sujet, notamment avec les folles rumeurs de départ de Karim Benzema et de Luka Modric vers l'Arabie saoudite. Le grand ménage se poursuit puisque le club madrilène vient d'officialiser le départ d'un attaquant.

Les choses sérieuses ont débuté au Real Madrid. Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité sur le10sport.com, Marco Asensio se rapproche du PSG. De leurs côtés, Karim Benzema et Luka Modric devraient rester une saison supplémentaire, ce qui ne sera pas le cas de Mariano Diaz.

Le Real Madrid lâche ses vérités sur le transfert de Benzema https://t.co/DMqKxcHOCr pic.twitter.com/vpEAM4NOq5 — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

Diaz quitte le Real Madrid

Après son aventure à l'OL, Mariano Diaz était revenu au Real Madrid dans l'optique de s'imposer durablement dans l'effectif. Il avait même hérité du mythique numéro 7 de Cristiano Ronaldo, mais il n'a pas connu le même succès que le Portugais. Ce samedi après-midi, le Real Madrid a officialisé son départ. « Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et son affection à Mariano, joueur qui a appartenu à notre carrière de 2011 à 2016 et à la première équipe pendant six saisons, où il a remporté 13 titres : 2 Coupes d'Europe, 3 Coupes du monde des clubs, 2 Supercoupes d'Europe, 3 Ligues, 1 Coupe du Roi et 2 Supercoupes d'Espagne. Le Real Madrid lui souhaite bonne chance, ainsi qu'à toute sa famille, dans cette nouvelle étape », peut-on lire dans le communiqué. Marco Asensio le suit.

Asensio et Hazard, c'est pour bientôt