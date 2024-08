PSG : Luis Enrique lance un défi à une star !

Jean de Teyssière

Au PSG, la saison a très bien commencé. Le club parisien est déjà leader de Ligue 1 avec 10 buts marqués et un seul encaissé. Les deux premières rencontres ont été jouées par Gianluigi Donnarumma dans les buts, qui gère pour le moment l’arrivée de Matvey Safonov, destiné à pousser dans ses retranchements le portier italien. Si Donnarumma reste le numéro 1 dans l’esprit de Luis Enrique, rien n’est figé…

Première recrue de l’été parisien, Matvey Safonov n’était pas forcément le joueur attendu par les supporters cette saison. Avec les départs d’Alexandre Letellier, Keylor Navas et Sergio Rico, le PSG devait trouver un nouveau portier pour concurrence Arnau Tenas et surtout Gianluigi Donnarumma. C’est pour cette raison que Matvey Safonov est arrivé au club. Mais pas que.

Luis Enrique a toujours confiance en Donnarumma

L’arrivée de Matvey Safonov vient bouleverser le quotidien de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but russe n’est pas venu pour jouer le rôle de doublure toute la saison au PSG et devrait pousser le portier italien a progresser encore plus. D’après Le Parisien, Gianluigi Donnarumma serait toujours le numéro 1 dans l’esprit de Luis Enrique. Mais l’entraîneur parisien veut pousser sa star à progresser encore plus, surtout que les qualités de Safonov figurent au-dessus de la moyenne.

«Safonov est gardien de haut niveau»

Enzo Djebali, ancien recruteur du Stade de Reims qui avait supervisé Matvey Safonov par le passé, confie, dans les colonnes du Parisien que : « Safonov est un gardien de haut niveau et Paris a dû vouloir le recruter pour que Donnarumma s’habitue à se battre et qu’il soit plus préparé à des contextes sous pression. Les deux ont des qualités similaires. Safonov détient des réflexes incroyables qui lui permettent de rester longtemps suspendu en l’air sur ses interventions horizontales. Il a la réputation d’être un professionnel hors pair. »