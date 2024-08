Mercato : Il réclame une star au PSG !

Alexis Brunet

Le mercato ferme ses portes ce vendredi en France et le PSG pourrait bien réaliser encore quelque mouvement d’ici là. Les supporters parisiens attendent notamment l’arrivée d’un grand attaquant, pour remplacer Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. C’est notamment la volonté de Vikash Dhorasoo, qui souhaiterait que le club de la capitale recrute une star offensive d’ici la fin du marché des transferts.

Le 30 août, sur les coups de 23H, les clubs français devront avoir finalisé leur effectif pour la saison 2024-2025, car le mercato fermera ses portes. Ils pourront toutefois encore vendre des joueurs dans les championnats où le marché des transferts est encore ouvert, mais cela en sera fini pour les achats. Certaines formations de l’élite comme le PSG pourraient bien encore se monter actives.

Vikash Dhorasoo veut qu’une star débarque au PSG

Avec le départ de Kylian Mbappé, qui n’a pas encore été remplacé, le PSG pourrait bien dans les derniers jours du mercato mettre la main sur une star offensive, capable de succéder du mieux possible au nouveau joueur du Real Madrid. C’est en tout cas le souhait de Vikash Dhorasoo, qui s’est exprimé pour Le Parisien. « Une star, parce que ça a toujours été dans l’ADN du PSG. Quand le niveau va s’élever, il va falloir des joueurs capables de porter cette équipe, de peser dans le vestiaire. Avoir un mec qui a du coffre, qui inspire la crainte sur le terrain. Il manque peut-être un avant-centre qui marque et qui sait gérer la pression des grands matchs de Ligue des champions. Tout ça coûte des sous, car c’est rare. Il y a un beau collectif, un super entraîneur, le résultat peut être formidable. Mais il manque peut-être ce petit truc ! »

Lookman est pisté, tout comme Sancho

Depuis l’ouverture du marché des transferts, le PSG a été cité comme étant intéressé par la plupart des grands attaquants européens. Malheureusement, beaucoup de dossiers ne sont pas allés bien loin et actuellement, deux pistes majeures sont encore actives. Le club de la capitale aurait des vues sur Ademola Lookman et sur Jadon Sancho. Le premier sera plus compliqué à aller chercher, alors que le second dispose d’un possible bon de sortie, mais il intéresse également la Juventus de Turin.