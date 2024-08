Mercato : Le PSG menacé par une offre de dernière minute ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A en croire les dernières indiscrétions de la presse italienne, le PSG pourrait changer d’avis et décider de recruter Victor Osimhen en cette fin de mercato estival. Désireux de rejoindre Paris, l’avant-centre de Naples et également convoité par Chelsea, qui en a fait sa priorité en attaque, et qui pourrait dégainer une offre de dernière minute.

La saga Victor Osimhen devrait totalement animer cette fin de mercato estival. Si l’attaquant nigérian n’était initialement pas dans les plans du PSG pour cet été, la blessure récente de Gonçalo Ramos et l’indisponibilité pour trois mois du Portugais pourrait pousser les dirigeants parisiens à revoir leur position sur l’avant-centre de Naples.

L’agent de Victor Osimhen monte au créneau

Ce lundi, l’agent du joueur Roberto Calenda a d’ailleurs pris la parole afin d’évoquer la situation du buteur de 25 ans : « Osimhen est un joueur de Naples, avec un contrat récemment renouvelé avec une satisfaction mutuelle. Il a marqué l'histoire et lorsqu'il y a eu des offres importantes (également cette année), nous avons toujours accepté les décisions du club. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'un paquet à expédier loin pour faire de la place à de nouveaux prophètes. Victor a été élu footballeur africain de l'année, huitième au Ballon d'Or, il a encore beaucoup à faire en Europe. Il faut du respect et de l'équilibre ». A en croire la presse italienne, Victor Osimhen souhaite absolument rejoindre le PSG, qui n’a pas encore bougé dans ce dossier…

Chelsea s’apprête à passer à l’action

Mais de l’autre côté, Victor Osimhen attise toujours les convoitises de Chelsea, qui en a fait sa priorité en attaque. Si Naples s’est mis d’accord avec le club saoudien d’Al-Ahli pour un transfert à hauteur de 65M€, le journaliste Fabrizio Romano a révélé ce lundi que Chelsea pourrait également formuler une offre de dernière minute pour le Nigérian. Reste désormais à savoir quelle sera la position du PSG, qui détient donc un gros avantage dans ce dossier...