Mercato - PSG : Un accord est annoncé pour ce gros transfert !

Le mercato estival touche à sa fin mais d’ici là, le PSG pourrait réaliser un gros coup. Longtemps associé au profil de Victor Osimhen cet été, le club de la capitale n’a jamais envisagé le recrutement du Nigérian. Mais la blessure de Gonçalo Ramos pourrait faire changer d’avis les décideurs parisiens, qui auraient déjà un accord avec l’attaquant de Naples. Explication.

Dans cinq jours, le marché des transferts fermera ses portes. Après avoir recruté quatre nouveaux joueurs cet été (Safonov, Neves, Pacho, Doué), le PSG pourrait réaliser un nouveau transfert conséquent. Si Luis Enrique se dit très satisfait de l’effectif actuel, la blessure de Gonçalo Ramos contractée face au Havre le 16 août dernier pourrait obliger les dirigeants parisiens à revoir leurs plans en attaque.

Le PSG prêt à revoir ses plans pour ce buteur ?

Victime d’une fracture de la cheville, le Portugais sera donc indisponible pour les trois prochains mois. Si à la fin du mois de juillet, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG n’était pas du tout intéressé par la venue de Victor Osimhen cet été, Paris pourrait revoir ses plans concernant le Nigérian. D’après la Repubblica, le club parisien songerait à une offre de dernière minute pour l’attaquant de Naples, qui en attendrait désormais 75M€.

Accord révélé entre le PSG et Osimhen !

Ce lundi après-midi, RMC Sport confirme que Naples n’attend plus qu’un club intéressé déclenche la clause libératoire du joueur (130M€), et affirme que le PSG n’a pas encore bougé sur ce dossier. En revanche, d’après les dernières indiscrétions de Fabrizio Romano, un accord existe déjà entre le PSG et Osimhen, qui pour rappel, a fait du club parisien sa grande priorité. A suivre...