PSG : Il confirme un transfert qui va enflammer Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant la priorité absolue du PSG sur le mercato estival, Bernardo Silva semble bien parti pour quitter Manchester City. D’ailleurs, son coéquipier franco-espagnol chez les Skyblues, Aymeric Laporte, semble confirmer la tendance d’un départ pour le milieu offensif, réclamé par Kylian Mbappé au PSG.

Bernardo Silva et le PSG, ça chauffe ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos travaille activement sur ce dossier, lui qui avait déjà recruté l’international portugais par le passé à l’AS Monaco. Par ailleurs, selon nos révélations, Kylian Mbappé pousse en interne afin de voir débarquer Bernardo Silva au PSG, l’attaquant français l’ayant également côtoyé sur le Rocher. Et Mbappé pourrait bien être servi.

PSG : Incroyable, le Real Madrid interpelle Mbappé en direct pour son transfert https://t.co/3FFDPTOZ5t pic.twitter.com/eXYDEfUoNd — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Bernardo Silva a envoyé un message au PSG

Interrogé au micro de Téléfoot samedi soir après la victoire de Manchester City en finale de la Ligue des Champions face à l’Inter Milan (1-0), Bernardo Silva avait laissé paraître la perspective d’un départ cet été : « Mon dernier match à Manchester City ? Honnêtement, je ne sais pas. On va voir ce qu’il va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais maintenant il faut célébrer, profiter, parce qu’on a fait quelque chose de spécial », confiait le milieu offensif, sous contrat jusqu’en 2025 avec les Skyblues . De bon augure pour le PSG, d’autant qu’un coéquipier de Bernardo Silva confirme la possibilité d’un départ.

Laporte vend la mèche