PSG : Une star lâche sa réponse à Mbappé, un transfert à 87M€ se confirme

Après Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio, le PSG s'apprête à se lancer à l'assaut de Bernardo Silva. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le milieu de terrain portugais est la grande priorité de Luis Campos. Après sa victoire en Ligue des champions, le joueur aurait fait à ses dirigeants de ses envies d'ailleurs. Manchester City réclame 87M€.

Le PSG a appris de ses erreurs. Après son zéro pointé lors du dernier mercato estival, le club parisien n'a pas chômé ces dernières semaines. Trois dossiers auraient déjà été bouclés. Celui de Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio. Trois opérations, qui devraient être officialisées dans les prochains jours. Mais le recrutement parisien est encore loin d'être terminé. La prochaine cible se nomme Bernardo Silva, tout juste sacré en Ligue des champions avec Manchester City.

Bernardo Silva est resté évasif

Comme annoncé par le 10Sport.com, Bernardo Silva est la grande priorité de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG l'avait lancé en Ligue 1, à l'AS Monaco. L'été 2023 pourrait marquer leurs retrouvailles, à condition que le joueur accepte la proposition parisienne, qui ne devrait plus trop tarder. « Mon avenir ? Honnêtement je ne sais pas. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois. Maintenant, il faut juste célébrer cette victoire » avait, quant à lui, lâché Bernardo Silva.

Le joueur prêt à faire ses adieux à Manchester City