Zidane – OM : Une énorme surprise à prévoir ?

Depuis mai 2021 et son départ du Real Madrid, Zinédine Zidane n'a plus été aperçu sur un banc européen. Le technicien a profité de son temps libre pour profiter de sa famille et se consacrer à d'autres occupations. Son retour est annoncé comme imminent, mais le champion du monde 1998 pourrait prendre une nouvelle année sabbatique, si la bonne occasion ne se présente pas.

Zinédine Zidane se fait discret depuis un peu plus de deux ans. Sans club, le champion du monde 1998 a pris ses distances avec le football pendant plusieurs mois afin de se consacrer à sa famille. Mais aujourd'hui, l'ancien international français serait prêt à retrouver un banc. Ces derniers mois, son nom a été associé à plusieurs clubs comme le PSG, le Real Madrid, Al-Nassr, la Juventus ou encore l'OM.

Zidane à l’OM, la condition est révélée https://t.co/b1ECcMYlMH pic.twitter.com/LYLzlpVRjA — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Zidane à l'OM, la condition est posée

Pour le journaliste Thibaud Vézirian, son arrivée à l'OM est liée à la vente du club. « Il n’y a pas de Zizou à l’OM tant qu’il n’y a pas d’officialisation » a lâché le journaliste lors de son live Twitch . Pour l'heure, Zidane observe. Il n'a pas l'intention de dire oui à la première proposition venue.

Une nouvelle année sabbatique pour Zidane ?