PSG : Domenech se paye Verratti avant son transfert !

Marco Verratti s'apprête à quitter le PSG dans les prochaines heures pour prendre la direction d'Al-Arabi, au Qatar. La fin d'une aventure parisienne de onze ans pour le milieu de terrain italien, que certains considèrent comme une légende du club. Mais certainement pas Raymond Domenech qui tacle Verratti...

C'est la fin pour Marco Verratti au PSG ! Le milieu de terrain de 30 ans, qui n'entre pas dans les plans d'avenir de Luis Enrique malgré une prolongation de contrat jusqu'en 2026 qui avait été signée l'hiver dernier, s'apprête à rallier le club qatari d'Al-Arabi pour un transfert estimé à 50M€, alors que le mercato est toujours ouvert dans cette partie du globe. Après la vente de Neymar du côté d'Al-Hilal cet été, le PSG confirme donc sa volonté de démarrer un nouveau projet en se séparant d'une autre star, que certains considèrent pourtant comme une légende du club de la capitale...

Verratti, l'éternel débat

En effet, même si tout n'a pas été parfait ces dernières années dans les prestations ainsi que dans l'hygiène de vie de Marco Verratti, l'international italien aura marqué de son empreinte son passage au PSG. Inconnu du grand public à son arrivée, en 2012, " Petit Hibou " débarquait de Pescara en deuxième division, et il avait malgré tout réussi à s'imposer très rapidement comme un élément indispensable dans l'entrejeu parisien. Mais certains observateurs ne retiendront que les aspects négatifs de son bilan au PSG, à commencer par Raymond Domenech.

« Ça ne peut pas être une légende du PSG »