PSG : Poussé vers la sortie, il fait capoter son transfert

Axel Cornic

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois déjà, Marco Verratti devrait quitter le Paris Saint-Germain pour ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. Le milieu de 30 ans serait tout proche de s’engager en faveur du club qatari d’Al Arabi, même s’il aurait finalement pu prendre une toute autre direction.

Marco Verratti et le PSG, c’est terminé. Après onze années passées à Paris, l’international italien va faire ses valises et s’installer au Moyen Orient, puisque sa signature à Al Arabi semble être imminente.

Jackpot pour Verratti au Qatar

Plusieurs médias français et étrangers ont confirmé cette destination, avec un contrat en or qui attendrait Verratti au Qatar. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , son salaire devrait être triplé, puisque Al Arabi lui offrirait pas moins de 35M€ net par an, avec le PSG qui devrait recevoir une indemnité de transfert de 50M€.

Il aurait pu jouer avec Neymar, mais...

Le quotidien italien révèle toutefois que Marco Verratti aurait pu prendre une autre direction cet été ! Son transfert à Al Hilal, où il aurait retrouvé son ancien coéquipier Neymar, semblait quasiment bouclé au début de ce mercato et il ne restait vraisemblablement que quelques détails à régler. Les négociations ont finalement trop traîné et les Saoudiens auraient donc jeté l’éponge.