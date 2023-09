Le PSG a dit non à une star !

Thomas Bourseau

Maintenant, c’est bouclé. Après de longues semaines de spéculations, Marco Verratti va enfin quitter le PSG. Non pas pour rejoindre Neymar en Arabie saoudite, ou bien le FC Barcelone, le Bayern Munich et autres clubs, mais bien le Qatar et Al-Arabi. Et pourtant, le PSG aurait pu laisser l’Italien rejoindre un top club européen.

En a attesté la réunion au retour du stage de pré-saison du PSG en Asie, Luis Enrique et Luis Campos voulaient tourner la page Marco Verratti. C’est pourquoi le nouvel entraîneur du PSG et son conseiller football ont incité Verratti à trouver une porte de sortie avant la fin du mercato.

Le PSG a recalé le Barça, le Bayern et Chelsea en prêt pour Verratti ?

Et cela aurait pu avoir lieu bien plus tôt. En partance pour le Qatar et Al-Arabi, Marco Verratti aurait souhaité continuer l’aventure en Europe. Et d’après L’Équipe , le Bayern Munich aurait été intéressé, au même titre que Chelsea et le FC Barcelone par un prêt d’une saison de Marco Verratti. Il n’en a finalement rien été puisque le PSG aurait souhaité se séparer de Verratti définitivement ayant de ne pas sortir des clous du Fair-Play financier.

Direction Al-Arabi pour Verratti

Au final, après un long et mouvementé mercato, Marco Verratti va retrouver Rafinha et Abdou Diallo à Al-Arabi avant que le mercato qatari ferme ses portes le 18 septembre prochain. Un transfert à 50M€ aurait été convenu.