OM : Une réponse tombe pour le successeur de Marcelino

Hugo Chirossel

Alors que l’OM est en pleine crise depuis maintenant deux jours, Marcelino a officiellement quitté son poste d’entraîneur ce mercredi. En ce qui concerne son successeur, il ne devrait pas arriver prochainement. En effet, le club marseillais doit d’abord régler le cas de sa direction et ne s’est pas encore lancé à la recherche d’un nouvel entraîneur.

Avec un bilan de deux victoires et trois matchs nuls en championnat, Marcelino a mis fin à son aventure marseillaise. Arrivé fin juin à l’OM, le technicien espagnol a préféré s’en aller en raison de la crise qui touche le club depuis lundi soir et une réunion entre des représentants des groupes de supporters et la direction.

L’OM ne cherche pas de nouvel entraîneur

L’OM n’a donc pas d’entraîneur, alors qu’il s’apprête à affronter l’Ajax Amsterdam pour son entrée en Ligue Europa ce jeudi, et un nouveau ne devrait pas arriver de sitôt. Comme indiqué par L'Équipe , Frank McCourt a été pris de court et à l’heure actuelle, personne ne cherche un successeur à Marcelino.

Démissions en cascade à l’OM, McCourt passe à l’action https://t.co/wLNw9plWCw pic.twitter.com/bo5SoiQ9Zm — le10sport (@le10sport) September 20, 2023

L’avenir de la direction en priorité