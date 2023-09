Révélations sur la succession de Marcelino à l'OM

Jean de Teyssière

La situation est extrêmement tendue à Marseille depuis lundi soir et la réunion qui a eu lieu entre les supporters marseillais et la direction de l'OM. Depuis, l'entraîneur, Marcelino a déjà plié bagage et la question de sa succession devrait logiquement commencer à se poser. Problème : la grave crise à la tête de l'OM fait qu'à ce jour, aucun remplaçant n'a encore été étudié.

L'OM traverse une crise comme rarement le club en a connu. Pourtant, ce ne sont pas les exemples qui manquent mais la situation dans laquelle est plongé le club phocéen depuis le début de la semaine est inédite. Si sportivement, dans le jeu, c'est moins flamboyant qu'avec Igor Tudor, l'OM a au moins le mérite de pointer à la 3ème place du championnat de France de Ligue 1, avec un point de plus que le PSG. Mais la récente réunion entre les supporters et les dirigeants marseillais a mis de l'huile sur le feu, l'OM devant déjà chercher un remplaçant à Marcelino, qui a décidé de partir après cette entrevue houleuse. Enfin, chercher...

McCourt n'a pas prévu de plan B

Franck McCourt ne s'attendait certainement pas à un début de saison pareil. Alors qu'il chercherait en plus à vendre le club, la publicité qu'est en train de renvoyer l'OM ne devrait pas pousser un investisseur à prendre les rênes. Avec la mise en retrait demandée par la direction olympienne, Franck McCourt se retrouve seul à bord, sans plan B selon L'Équipe , et avec le dossier de la succession de Marcelino à étudier...

Personne ne cherche de remplaçant à Marcelino