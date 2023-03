Messi «traumatisé», il prend une décision radicale

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi hésiterait, de plus en plus, à accepter l'offre de prolongation transmise par ses dirigeants. Le joueur de 35 ans envisagerait un départ à la fin de la saison. Certains médias évoquent un possible retour au FC Barcelone. Mais selon un ancien du club, il y aurait peu de chances de le voir au Camp Nou la saison prochaine.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG souhaite prolonger le contrat de Lionel Messi. Toutefois, le joueur argentin n'a toujours pas accepté d'étirer son bail. Pis, il envisagerait de quitter Paris à la fin de la saison. Récemment, son père s'est envolé à Barcelone pour rencontrer Joan Laporta.

«Il s’est foutu de nos tronches» : Il explose pour l’avenir de Messi https://t.co/j7uSsOuhPw pic.twitter.com/XJNY1LoQKr — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

Laporta avait rencontré le père de Messi

Une information confirmée par le président du FC Barcelone, qui n'a pas souhaité dévoiler la teneur de cette discussion. « Ne me faîtes pas parler davantage parce qu’il est au PSG et que je veux le respecter. Je ne veux pas parler de la possibilité qu’il revienne en tant que joueur parce qu’il joue à Paris » a confié Laporta.

« Son départ l’a traumatisé »