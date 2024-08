Mercato : Transfert à 15M€, un joueur du PSG dit non !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans la volonté de faire partir quelques joueurs de son effectif qui ne font plus partie des plans de jeu, le PSG a trouvé une belle porte de sortie pour Danilo Pereira. Le Portugais de 32 ans, qui a débarqué à Paris en 2020, aurait pu partir en Arabie saoudite puisque le club d'Al-Ittihad a fait une offre de 15M€. Mais le défenseur a refusé ce transfert, ce qui bloque sa situation...

Visé par un départ cet été, Danilo Pereira ne devrait plus faire partie du PSG d'ici la fin du mercato. Du moins, c'est ce que son club espère. L'international portugais de 32 ans n'entre pas dans les plans de Luis Enrique et on lui cherche une nouvelle destination. Si l'Arabie saoudite a fait un grand pas en proposant une offre au club, le dossier est encore loin d'être conclu.

Danilo refuse l'Arabie saoudite

Le PSG aurait pu récupérer une belle somme pour Danilo Pereira puisqu'Al-Ittihad a proposé 15M€. Mais d'après les informations d'A Bola, le joueur portugais n'a pas accepté de faire ses valises direction l'Arabie saoudite. Le PSG avait pourtant donné son accord mais il faudra en faire plus pour le convaincre.

Une offre difficile à refuser ?

Malgré tout, on peut penser que Danilo Pereira pourrait revenir sur sa décision d'ici la fin du mercato estival. Le Portugais voit là une belle proposition devant lui même s'il aimerait sûrement rester en Europe. A 32 ans, une telle décision n'est pas forcément facile à prendre. Côté Al-Ittihad, on cherchait à faire de la place en défense et c'est Jota, ancien du Benfica Lisbonne, qui a été écarté du groupe entraîné par Laurent Blanc.