Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un message clair lancé par Jadon Sancho ?

Publié le 13 août 2020 à 14h00 par A.C.

Jadon Sancho, star du Borussia Dortmund courtisé par Manchester United et le Real Madrid, s’est exprimé au sujet de son avenir.

Exilé en Bundesliga, Jadon Sancho commence à se faire un nom. L’ailier de 20 ans est peu à peu devenu une valeur sûre du Borussia Dortmund et ça n’a pas échappé à Zinedine Zidane au Real Madrid, selon nos informations. Les Borussen ne semblent toutefois pas vouloir s’en séparer, alors que Sky Sports avait évoqué une offensive colossale de Manchester United récemment. « Nous planifions la prochaine saison avec Jadon Sancho » a expliqué Michael Zorc, directeur sportif du BVB. « Il jouera pour nous et je pense que cela répond à toutes les questions ! ».

« Je veux devenir un leader à Dortmund »