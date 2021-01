Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le clan Benzema lâche une bombe sur un retour à l’OL !

Publié le 26 janvier 2021 à 9h30 par B.C.

Ancien agent et proche de Karim Benzema, Karim Djaziri a reconnu ce lundi soir que l’attaquant du Real Madrid songeait bel et bien à revenir à l’Olympique Lyonnais.

Formé à l’OL, Karim Benzema quittait son club de coeur à l’été 2009 pour s’engager au Real Madrid. Malgré les difficultés et les critiques, l’attaquant français s’est imposé en Espagne jusqu’à devenir l’une des légendes du club merengue, avec 537 matches au compteur pour 264 réalisations. Toutefois, le contrat de Karim Benzema court jusqu’à l’été 2022, lorsque le joueur se dirigera vers ses 35 ans. Un départ du Real Madrid pourrait alors être d’actualité, d’autant que Florentino Pérez souhaite depuis de nombreux mois rajeunir le secteur offensif de la Casa Blanca avec Kylian Mbappé et Erling Haaland. A Lyon, on rêve ainsi du retour de l’enfant prodigue, aussi bien chez les supporters que les dirigeants, et cela pourrait bien devenir réalité.

« Un retour à l’OL ? Karim m’en parle régulièrement »