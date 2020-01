Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un ultimatum de l’Atlético de Madrid pour Leonardo ?

Publié le 29 janvier 2020 à 17h45 par T.M.

Visiblement, cela bloquerait à nouveau entre le PSG et l’Atlético de Madrid pour Edinson Cavani. Et dans ce dossier, les Colchoneros auraient été très clairs avec Leonardo.

La fin du mercato hivernal approche et pour le moment, Edinson Cavani est toujours un joueur du PSG. Pourtant, en coulisse, les négociations se poursuivent entre Leonardo et l’Atlético de Madrid. Problème, le directeur sportif ne semble rien vouloir lâcher face aux Colchoneros, qui étaient pourtant prêts à monter jusqu’à 15M€ pour l’Uruguayen. Le départ de Cavani vers Madrid se compliquerait donc et l’Atlético a d’ailleurs tenu à prévenir Leonardo dans ce dossier.

Pas plus que 15M€ !

Le PSG et l’Atlético de Madrid continueraient donc de discuter pour Edinson Cavani, des discussions au cours desquelles, les Colchoneros auraient fait passer un message clair à Leonardo : ils n’iront pas au-delà de 15M€, soit le montant de leur dernière offre. Au sein de la direction madrilène, où l’on doit déjà gérer le fair-play financier, on ne voudrait ainsi pas dépenser énormément pour un joueur qui sera libre en juin prochain. Cet ultimatum permettra-t-il de débloquer le dossier Cavani ? Réponse dans les prochaines heures.