Mercato - PSG : «Un petit rôle», l’annonce de Mourinho !

Alors qu’il n’entrait plus dans les plans du PSG, Milan Skriniar s’est envolé pour la Turquie ce mercredi, où il va s’engager avec Fenerbahçe. Le défenseur âgé de 29 ans sera donc désormais entraîné par José Mourinho. En conférence de presse, le technicien portugais a avoué avoir eu un petit rôle dans cette opération, même s’il a surtout mis en avant le travail de son club dans ce dossier.

Après avoir trouvé une porte de sortie à Randal Kolo Muani, qui va être prêté à la Juventus jusqu'à la fin de la saison, le PSG a aussi réussi à se séparer de Milan Skriniar. Annoncé vers un retour en Serie A, c’est finalement à Fenerbahçe que l’international slovaque (77 sélections) va poursuivre sa carrière, probablement sous la forme d’un prêt. Pour valider celui de Kolo Muani, Paris a résilié le contrat de Juan Bernat, qui était prêté à Villarreal, et devrait se séparer d’un autre joueur pour permettre à Milan Skriniar d’être prêté en Turquie.

Mourinho évoque l’arrivée de Skriniar

À Fenerbahçe, le défenseur âgé de 29 ans va évoluer sous les ordres de José Mourinho, qui s’est justement exprimé sur son arrivée. Présent en conférence de presse ce mercredi à la veille de la réception de l’OL en Ligue Europa, le technicien portugais a expliqué comment son club et lui-même avaient réussi à convaincre Milan Skriniar de les rejoindre.

« Je pense que le plus grand rôle est celui du club »

« Est-ce que j’ai joué un rôle dans le transfert de Skriniar ? Un petit rôle. Je pense que le plus grand rôle est celui du club, sa volonté de le faire, sa capacité financière à le faire. Ensuite, il y a le rôle du directeur sportif, car c’est celui qui est en contact direct avec les joueurs, les agents et les autres clubs. Et mon rôle consiste juste à appeler le joueur pour lui dire à quel point Fenerbahçe est formidable, à quel point le championnat turc est formidable, à quel point le championnat turc est juste, à quel point Istanbul est beau, qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, et à lui raconter une belle histoire », a déclaré José Mourinho.