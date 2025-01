PSG : C’est officiel, la signature qui réserve une surprise !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Milan Skriniar va s'engager avec Fenerbahçe. Le club turc a officialisé l'accord avec le PSG pour la signature du défenseur slovaque. Cependant, une question reste en suspens : s'agit-il d'un prêt ou d'un transfert sec ? Les échos sont complétement différents en provenance de Turquie et de France. Pour le moment, le flou est donc total en attendant une communication définitive du PSG ou de Fenerbahçe.

Après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€ en provenance de Naples, le PSG est désormais concentré sur ses ventes. Dans cette optique, Randal Kolo Muani est tombé d'accord avec la Juventus pour un prêt sec avec prise en charge intégrale du salaire. Cependant, le deal est bloqué car les Parisiens ont déjà prêté atteint le quota de joueurs prêtés à l'étranger. Mais dans le même temps, le club de la capitale insiste sur un autre départ.

Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor. 💛💙 pic.twitter.com/IBzqVA2K3J — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 22, 2025

Fenerbahçe officialise Skriniar

Il s'agit de Milan Skriniar. Le défenseur slovaque, qui n'entre plus dans les plans de Luis Enrique, est poussé au départ du PSG. Et l'ancien de l'Inter Milan va quitter le club de la capitale pour rejoindre Fenerbahçe. Le club stambouliote a officialisé l'arrivée de Milan Skriniar par le biais d'une photo du joueur qui pose avec le maillot en mains dans l'avion qui l'envoie à Istanbul. Le club entraîné par José Mourinho précise même qu'il débarque pour boucler son transfert.

Transfert ou prêt, une bonne surprise ?

Mais c'est bien là que le flou règne et que ce dossier peut encore réserver des surprises. Et pour cause, les échos sont totalement différents en Turquie et en France concernant les modalités de ce deal. RMC Sport et Le Parisien sont ainsi catégoriques et parlent d'un prêt payant. Une situation étrange puisque Randal Kolo Muani est déjà bloqué pour être prêté à la Juventus. Par conséquent, le PSG, qui a déjà atteint le quota de joueurs prêtés à l'étranger, va devoir trouver deux solutions. Cher Ndour est régulièrement cité parmi les joueurs pouvant débloquer cette opération. Mais il en faudra donc un autre.

Cependant, en Turquie, ils sont plusieurs à annoncer qu'il s'agit d'un transfert sec, à commencer par Yağız Sabuncuoğlu, le premier à avoir révélé l'information envoyant Milan Skriniar à Fenerbahçe. Le journaliste de Sports Digitale parle effectivement d'un transfert sec, tout comme son confrère Yusuf Kenan Çalık qui travaille pour Skyspor. Même son de cloche du côté de Fabrizio Romano, bien qu'aucun montant n'ait filtré pour le moment. Le dossier Skriniar nous réserve donc encore des surprises.