Mercato - PSG : Un joueur prend l’avion, transfert imminent !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici la fermeture du mercato, le PSG cherchera à dégraisser son effectif. La priorité est de trouver une solution pour débloquer le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus. Cependant, le cas Milan Skriniar est également à gérer par les Parisiens. Et cela tombe bien puisque le Slovaque serait attendu dans les prochaines heures à Istanbul... pour signer à Fenerbahçe.

Après avoir recruté Khvicha Kvaratskhelia pour 70M€ en provenance de Naples, le PSG espère poursuivre son recrutement hivernal. Cependant, pour cela, il faudra toutefois dégraisser son effectif. Dans cette optique, trois joueurs sont ciblés à savoir Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et Marco Asensio.

Le PSG mise gros sur la pépite géorgienne Kvaratskhelia ! Saviez-vous qu'il a éclaboussé la Serie A de son talent ? 🔥

➡️ https://t.co/uDkPF2TFhZ pic.twitter.com/INIEEZ4ZAK — Le 10 Sport Mercato (@le10sport_m) January 22, 2025

Skriniar tout proche de Fenerbahçe ?

Et pour le défenseur slovaque, cela semble en très bonne voie. En effet, selon les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, Milan Skriniar est attendu à 15h30 à Istanbul pour passer sa visite médicale et signer avec... Fenerbahçe. Alors que Galatasaray semblait tenir la corde, c'est bien le club entraîné par José Mourinho qui aurait finalement raflé la mise.

Un transfert inespéré

Et d'après Yağız Sabuncuoğlu, il s'agit bien d'un transfert sec et non d'un prêt. Une information d'ailleurs confirmée par Fabrizio Romano. La visite médicale est imminent pour Milan Skriniar à Fenerbahçe. Et avec un transfert, le PSG s'évite les mêmes problèmes qu'avec le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus, qui n'est toujours pas débloqué.