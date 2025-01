Luis Enrique - PSG : L’accord secret est confirmé !

Axel Cornic

Une défaite ce mercredi soir face à Manchester City serait fatal pour le Paris Saint-Germain qui se ferait sortir de la Ligue des Champions dès la phase de groupe. Une première depuis l’arrivée de QSI en 2011, mais qui ne devrait vraisemblablement avoir aucune répercussion sur l’avenir de Luis Enrique.

Anciens coéquipiers au FC Barcelone et en sélection espagnole, Pep Guardiola et Luis Enrique vont se livrer un duel sans merci. L’affiche fait saliver, mais c’est surtout l’enjeu qui rend intéressant ce match entre le PSG et le Manchester City. Les deux équipes sont en effet au bord du gouffre, avec une défaite qui serait synonyme d’élimination de la Ligue des Champions.

Une victoire ou rien pour le PSG

Tous les regards sont tournés vers Luis Enrique, qui est face à son premier grand défi depuis son arrivée au PSG à l’été 2023. Mais une défaite ce soir ne devrait pas vraiment inquiéter l’Espagnol, qui selon plusieurs sources aurait même prolongé son contrat jusqu’en 2027, sans toutefois qu’aucune annonce officielle ne soit faite.

« Luis Enrique restera l’entraîneur du PSG la saison prochaine »

Et cette tendance est confirmée par Fabrice Hawkins, à quelques heures de ce choc entre le PSG et Manchester City. « En cas de défaite, la direction n’envisage pas de changement. Luis Enrique restera l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Il a prolongé jusqu’en 2027 » a expliqué le journaliste de RMC Sport, dans l’émission Rothen s’enflamme.