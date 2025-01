Mercato - PSG : Un nouveau fiasco à la Kolo Muani ?

Axel Cornic

Tout semblait fait pour le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus, mais une erreur administrative empêche finalement le Paris Saint-Germain de finaliser l’accord. Mais il n’est pas le seul indésirable dont le départ pourrait se compliquer, puisque cette situation pourrait se répercuter sur un Milan Skriniar que l’on annonce avec insistance du côté de Fenerbahçe.

Après avoir accueilli Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a souhaité régler deux dossiers chauds avec Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, qui ne rentrent plus dans les plans de Luis Enrique. Sauf que le nombre de prêt maximum est atteint et les deux joueurs ne peuvent actuellement pas quitter le club parisien.

« Dans l’entourage du joueur on parle d’un prêt avec option d’achat »

Car selon les informations d’Arnaud Hermant il s’agirait bien d’un prêt pour Skriniar au Fenerbahçe, tout comme pour Kolo Muani à la Juventus. « Nous avons encore des informations contradictoires à cette heure, notamment dans l’entourage du joueur où on parle d’un prêt avec option d’achat » a expliqué le journaliste de L’Equipe.

« Il serait dans le même cas de que Kolo Muani »

« Si c’est bien le cas, le défenseur slovaque serait dans le même cas de que Kolo Muani et ne pourra pas être prêté immédiatement normalement » a confirmé Arnaud Hermant, avant de finalement ajouter au sujet du dossier Milan Skriniar : « Si c’est un transfert, reste à savoir quelle somme Fenerbahçe va et peut payer ».