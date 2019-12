Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les choses s’accéléreraient pour le départ de Paredes...

Publié le 25 décembre 2019 à 18h00 par A.D.

Peu satisfaite par Emre Can, la Juventus serait déterminée à l’échanger avec Leandro Paredes. Pour finaliser ce dossier au plus vite, La Vieille Dame aurait accéléré les négociations avec le PSG.

La Juventus serait passée à la vitesse supérieure pour Leandro Paredes. Depuis le début de saison, Emre Can vit des mois compliqués à Turin. Peu utilisé par Maurizio Sarri, l’international allemand pourrait faire ses valises dès le mois de janvier. En parallèle, Leandro Paredes serait dans une situation similaire au PSG. Ainsi, le club de la capitale et la Juventus étudieraient la possibilité d’échanger Emre Can et Leandro Paredes. Et dernièrement, La Vieille Dame aurait mis un petit coup de boost dans ce dossier.

La Juve aurait pris les choses en main pour Paredes