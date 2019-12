Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier chaud de Leonardo totalement relancé par... Paul Pogba ?

Publié le 24 décembre 2019 à 12h30 par A.D.

Cet hiver, Leonardo serait décidé à recruter Emre Can au PSG. Toutefois, la Juventus voudrait se servir de l’international allemand pour récupérer Paul Pogba.

Emre Can pourrait échapper à Leonardo à cause de Paul Pogba. En sérieuse difficulté à la Juventus, le milieu de terrain allemand pourrait se laisser tenter par un départ en janvier. Une information qui n’aurait pas échappé à Leonardo. Désireux de renforcer l’entre jeu de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG voudrait se jeter sur Emre Can cet hiver. Pour convaincre la Juventus de lui céder son numéro 23, il serait prêt à insérer Leandro Paredes dans la transaction. Toutefois, le dossier Pogba pourrait perturber les plans de Leonardo.

Un échange Pogba-Can ?