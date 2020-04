Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier brûlant de Leonardo est en bonne voie !

Publié le 26 avril 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Le PSG a entamé les démarches pour finalement prolonger Thiago Silva, et le défenseur brésilien fait du club de la capitale sa grande priorité.

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité mi-avril, le PSG a finalement décidé de conserver Thiago Silva dont le contrat actuel court jusqu’en juin prochain, et Leonardo a fait parvenir une offre de prolongation au défenseur brésilien. Mais où en est ce dossier à l’heure actuelle ? La journaliste brésilienne Isabela Pagliari a assuré au micro d’Europe 1 que Thiago Silva donnait sa priorité au PSG.

« Le PSG veut le prolonger, et Thiago a envie de rester »