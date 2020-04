Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo passe à l'action pour Thiago Silva !

Publié le 25 avril 2020 à 21h15 par B.C.

Comme indiqué en exclusivité par le 10 Sport il y a quelques jours, le PSG a changé de stratégie concernant Thiago Silva et souhaite désormais prolonger le contrat du défenseur brésilien.

Son destin semblait scellé, mais l'épidémie de coronavirus pourrait permettre à Thiago Silva de prolonger son aventure dans la capitale. D'après les informations divulguées par le 10 Sport, la direction du PSG a finalement décidé de conserver l'international brésilien qui fêtera ses 36 ans en septembre prochain. En effet, la situation actuelle inciterait le club de la capitale à revoir ses plans, alors qu'un nouveau défenseur central était pourtant désiré par Leonardo. Ainsi, le PSG a transmis un nouveau contrat d'une année à Thiago Silva, tandis que ce dernier aimerait signer jusqu'en 2022. Au micro d' Europe 1 ce samedi soir, Isabela Pagliari, journaliste à Estadio Deportivo et proche des Brésiliens du PSG, a confirmé le rapprochement entre les deux parties.

« Ce qui est sûr, le PSG veut prolonger Thiago et lui a envie de rester »