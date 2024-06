Mercato - PSG : Un craquage à 250M€ en préparation ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival a ouvert ses portes le 10 juin dernier dans l’hexagone. L’occasion pour le PSG de boucler le deal Matvey Safonov, gardien russe de 25 ans, et de se mettre à rêver d’une totale folie avec la jeune pépite du FC Barcelone : Lamine Yamal.

Lamine Yamal (16 ans) est un véritable diamant brut que le FC Barcelone compte polir pendant quelques années encore. Le virevoltant ailier espagnol fait les beaux jours du Barça et de la sélection espagnole à l’Euro. De quoi donner des idées au PSG depuis quelque temps dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé.

Barcelone a refusé 200M€ pour Lamine Yamal

Et il semblerait que cette année, le comité directeur du PSG ait dégainé une offre de 200M€ au FC Barcelone dans l’optique de s’attacher les services de Lamine Yamal. Le président Joan Laporta a cependant fait savoir à quel point la position du Barça était claire. « Nous avons reçu des offres pour des joueurs comme Lamine Yamal, pour 200 millions d'euros, et nous avons refusé. Parce que nous avons confiance en lui, parce qu'il est l'avenir de l’équipe ».

Lamine Yamal veut devenir «une légende du Barça»

De son côté, Lamine Yamal s’est dit flatté d’être reconnu à une telle valeur par les clubs européens lors d’un entretien à Mundo Deportivo en avril dernier. « Cela me fait très plaisir que mon travail et mon football soient reconnus mais je suis concentré sur le prochain match ». Néanmoins, sa volonté première est de pouvoir devenir une icône du FC Barcelone. « J'espère pouvoir être une légende du Barça. Je suis tranquille, il me reste encore deux ans de contrat. Je pense avant tout à profiter ».

Le PSG revient à la charge avec 250M€ pour Yamal ?