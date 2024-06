Mercato : Le PSG se fait tacler pour son dernier transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a lancé son mercato estival par le recrutement de Matvey Safonov, gardien russe de 25 ans qui vient pour concurrencer Gianluigi Donnarumma. Il a déjà fait part de son envie de déloger au plus vite le portier italien de son statut de titulaire indiscutable au PSG, mais un ancien éducateur de Donnarumma ne cautionne pas ce genre de méthode et le fait savoir.

Et si la hiérarchie des gardiens était une nouvelle fois bouleversée cette saison au PSG ? Le club de la capitale a récemment officialisé le transfert de Matvey Safonov (25 ans) en provenance de Krasnodar pour 20M€, et le portier international russe semble déjà avoir de solides ambitions. En effet, dans un entretien accordé à Nobel , Safonov semble menacer ouvertement Gianluigi Donnarumma pour sa place de titulaire au PSG.

PSG - Real Madrid : Barcelone se lâche après le transfert de Mbappé https://t.co/JlRevfzueV pic.twitter.com/uPmhFpzKnh — le10sport (@le10sport) June 29, 2024

« Je vais me battre avec lui en permanence »

« Personne ne m'a jamais dit que j'étais numéro deux. Je viens à Paris pour me battre. Je veux jouer au football. Même si on m'avait dit que j'étais numéro deux, je ne les aurais pas écoutés. Je ne me vois pas comme un numéro deux. Je ne veux pas être un joueur remplaçant. Si on me met en numéro deux, ça ne sera pas facile pour le numéro un.. Je vais me battre avec lui en permanence. Je n'ai jamais perdu une compétition. J'ai toujours été le gardien numéro un. À Krasnodar, j'ai toujours été le numéro un (…) Je ne peux pas être remplaçant », a indiqué la nouvelle recrue du PSG, qui affirme donc que la direction parisienne ne lui a pas expliqué qu'il serait numéro 2.

Le clan Donnarumma ne comprend pas