PSG - Officiel : Un coup de pression est lâché !

Officiellement recruté par le PSG, le gardien russe Matvey Safonov ouvre donc le mercato estival 2024 du club de la capitale. Et dans son discours, l'ancien joueur de Krasnodar ne laisse aucune place au doute : il souhaite s'emparer au plus vite de la place de Gianluigi Donnarumma et met la pression sur le gardien titulaire du PSG.

Depuis le 14 juin dernier, c'est officiel : Matvey Safonov est un joueur du PSG. Le gardien international russe de 25 ans débarque au Parc des Princes en provenance de Krasnodar, pour 20M€, et il pourrait donc relancer la hiérarchie au sein du club de la capitale. D'ailleurs, dans un entretien accordé ces derniers jours au média russe Nobel , Safonov a très clairement mis un coup de pression à Donnarumma en affichant son souhait de devenir titulaire au PSG.

« Je viens pour me battre »

« Être le gardien n°2 du PSG ? Je ne comprends pas cela. Personne ne m'a jamais dit que j'étais numéro deux. Je viens à Paris pour me battre. Je veux jouer au football. Même si on m'avait dit que j'étais numéro deux, je ne les aurais pas écoutés. C'est à moi de donner le meilleur de moi-même. Je ne me vois pas comme un numéro deux. Je ne veux pas être un joueur remplaçant. Si on me met en numéro deux, ça ne sera pas facile pour le numéro un », affirme Safonov, qui précise d'ailleurs que le PSG ne lui avait pas indiqué qu'il serait simple doublure de Donnarumma en débarquant cet été.

« J'ai toujours été numéro un »