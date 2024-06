Mercato : Le PSG active un piste inattendue !

Alexis Brunet

Cet été, le PSG souhaite se renforcer fortement et sur toutes les lignes. Le club de la capitale veut surtout mettre le paquet au milieu de terrain. Luis Campos veut faire venir João Neves, mais les discussions avec le Benfica Lisbonne sont compliquées. Dans ce sens, le conseiller football parisien a décidé d’activer une nouvelle piste, qui mène à Amadou Onana.

Le PSG n’a pas perdu de temps sur le mercato. Alors que le marché des transferts n’avait ouvert que depuis quelques jours, le club de la capitale a déjà annoncé sa première recrue. Pour apporter une concurrence supplémentaire à Gianluigi Donnarumma, les dirigeants parisiens ont décidé de miser sur Matvey Safonov. Le Russe débarque du FK Krasnodar et il s’est engagé jusqu’en 2029 avec le PSG, contre un chèque d’environ 20M€.

Le PSG piste João Neves pour son milieu de terrain

Le PSG ne compte pas seulement renforcer le poste de gardien de but cet été. Luis Enrique l’a annoncé, il attend des arrivées sur toutes les lignes. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale apprécie tout particulièrement le joueur du Benfica Lisbonne, João Neves, qui est vu comme une priorité pour renforcer le milieu de terrain. Problème, la formation portugaise est gourmande et demande plus de 100M€ pour son joyau. Un prix qui pourrait donc forcer le PSG à aller voir ailleurs.

Amadou Onana est dans le viseur du PSG