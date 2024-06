Mercato - PSG : Un très gros transfert prend forme ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête d'un nouvel attaquant pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG a fait de Khvicha Kvaratskhelia sa grande priorité pour cet été. Cependant, Naples s'est montré catégorique à ce sujet, en affirmant que le transfert de l'ailier géorgien était inenvisageable. Mais d'après Bacho Tsalugelashivili, le forcing du club de la capitale pourrait bien porter ses fruits cet été.

Cet été, le PSG semble bien décidé à recruter Khvicha Kvaratskhelia, que Naples souhaite absolument conserver. Mais alors que l'ailier géorgien brille avec sa sélection, qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro, le journaliste Bacho Tsalugelashivili s'enflamme pour Kvaratskhelia qu'il envoie au PSG.

Le cas Kvaratskhelia fait parler

« La Géorgie ? Nous sommes ravis du passage aux huitièmes de finale. Hier contre le Portugal, la Géorgie a très bien fait grâce à des joueurs importants comme Kvaratskhelia et le gardien Mamardashvili, nous avons affronté une équipe très forte et candidate à la victoire finale », a expliqué le journaliste géorgien au micro de TvPlay avant de revenir plus en détails sur l'avenir de Khvicha Kvaratskhelia.

«Son avenir sera très probablement au PSG»