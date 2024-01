Mercato - PSG : Un club de Ligue 1 réclame 90M€ pour ce crack

Arnaud De Kanel

Au cœur d'une intense bataille sur le marché des transferts, Leny Yoro, le prodige de 18 ans évoluant au LOSC, suscite l'intérêt acharné des grandes écuries européennes. Dans une dynamique similaire à celle de Kylian Mbappé, la Ligue 1 voit émerger de nouvelles pépites prêtes à briller sur la scène continentale, parmi lesquelles le défenseur central se distingue particulièrement. Le club nordiste a fixé le prix de sa pépite.

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, des pourparlers ont été amorcés avec des géants anglais, à savoir Manchester City, Manchester United et Liverpool, tous déterminés à enrôler le jeune défenseur, à l'instar du PSG. Malgré la volonté du LOSC de dialoguer avec ces prétendants de renom, les dirigeants nordistes demeurent résolus à conserver Leny Yoro, considéré comme l'un des meilleurs à son poste dans sa génération. Bien que l'espoir d'une prolongation soit palpable, les intérêts européens s'intensifient, créant une tension autour du futur du talentueux joueur.

Yoro, c'est 90M€

Le LOSC compte bien profiter de toute ces convoitises pour faire monter les enchères. Olivier Létang, président du LOSC, conscient des assauts à venir, a établi un prix colossal pour un éventuel départ cet hiver. Selon nos sources, le club lillois exige une somme astronomique de 90 millions d'euros pour céder le jeune prodige, une déclaration sans équivoque quant à leur détermination à le retenir. Bien que cette demande puisse sembler démesurée pour un joueur de son âge, elle reflète la volonté des Dogues de préserver leur pépite.

L'atout Mendes pour le PSG