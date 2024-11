Mercato - PSG : Un attaquant prêt à claquer la porte ?

Axel Cornic

Le recrutement d’un véritable numéro 9 est un débat récurrent au Paris Saint-Germain, surtout avec un Luis Enrique qui semble clairement préférer d’autres profils. Ainsi, le club de la capitale a notamment été lié à Viktor Gyökeres, véritable phénomène qui empile les buts avec le Sporting Lisbonne.

Le départ de Kylian Mbappé aurait pu pousser le PSG à investir sur un attaquant d’envergure internationale, mais Luis Enrique a préféré garder Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Le problème c’est que le premier s’est blessé dès le début de la saison et le second ne convainc pas vraiment, que ce soit dans l’axe de l’attaque d’ailleurs comme sur un côté.

Gyökeres, le serial-buteur suédois

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que le recrutement d’un nouveau numéro 9 soit évoqué au PSG et plusieurs pistes semblent déjà se dessiner. C’est le cas au Portugal, avec Viktor Gyökeres. Véritable révélation de la saison dernière, l’attaquant du Sporting Lisbonne continue sur un rythme effréné avec 20 buts en 16 rencontres toutes compétitions confondues.

Avec le départ d’Amorim, il voudrait quitter le Sporting

Ça tombe bien, l’international suédois semble décidé à changer de club ! D’après les informations d’O Jogo, le départ de Ruben Amorim aurait extrêmement agacé Gyökeres, qui souhaiterait désormais quitter le Sporting Lisbonne dès le mercato de janvier. Le PSG devra y mettre le prix s’il souhaite le recruter, puisqu’il est actuellement évalué à 70M€ par le site spécialisé Transfermarkt.