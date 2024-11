Mercato - RC Lens : Un joueur à 100M€ annoncé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En l’absence de Kevin Danso, Abdukodir Khusanov a su saisir sa chance et épater tout le monde avec ses performances au RC Lens. A 20 ans, l’Ouzbek pourrait d’ailleurs ne pas s’éterniser chez les Sang et Or. Un transfert prestigieux est même déjà promis par certains à Khusanov. Mais à quel prix ? Kevin Danso pense que son coéquipier pourrait coûter 100M€.

Au RC Lens, les avis sont unanimes à propos d’Abdukodir Khusanov. A 20 ans, l’Ouzbek a mis tout le monde d’accord, y compris ses coéquipiers. Récemment, Brice Samba faisait notamment savoir : « C’est un monstre. Ce qu’il a encore fait ce soir… Moi, il me fait vraiment peur. Faire ce qu’il fait à son âge… Je pense qu’il ne va pas rester bien longtemps ».

« S'il venait d'un grand club, son prix serait peut-être autour de 100 M€ »

Ce samedi, dans L’Equipe, c’est au tour de Kevin Danso de dire tout le bien qu’il pense d’Abdukodir Khusanov. Le défenseur central du RC Lens a dans un premier temps lâché : « "Kodir" est un grand joueur. S'il venait d'un grand club, son prix serait peut-être autour de 100 M€ ».

Danso et la concurrence avec Khusanov

Aujourd’hui en concurrence avec Khusanov à Lens, Kevin Danso a ajouté : « La concurrence fait partie de notre métier. Comme le disait Jo (Gradit), tout le monde travaille dur et le coach est ouvert à la discussion. Je peux jouer à droite, à gauche. Même si l'entraîneur le décidait, je pourrais évoluer avant-centre. Je ne suis pas du genre à dire : Je mérite de jouer. Je n'ai jamais douté ».