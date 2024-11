Mercato - PSG : La prochaine signature confirmée !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent au PSG depuis 2021, Achraf Hakimi est devenu au fil des années un élément central de l'effectif. L'international marocain, qui intéresse quelques grands clubs en Europe, est actuellement lié au club jusqu'en 2026 mais les dirigeants ne souhaitent pas se débarrasser de lui tout de suite. Il pourrait alors signer un nouveau contrat prochainement.

Toujours aussi apprécié au PSG, Achraf Hakimi serait sur le point de signer un nouveau contrat. Le défenseur marocain, qui a joué quasiment tous les matches du club dans leur intégralité depuis le début de la saison, se plaît bien dans la capitale où il reste l'un des vice-capitaines de Marquinhos. Selon Fabrizio Romano, son nouveau contrat serait bientôt prêt.

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Hakimi a convaincu tout le monde

Formé au Real Madrid où il a débuté sa carrière professionnelle et passé par le Borussia Dortmund et l'Inter Milan avant le PSG, Achraf Hakimi est un joueur d'expérience. Le joueur qui fêtera ses 26 ans le 4 novembre fait l'unanimité auprès de ses dirigeants et d'après Fabrizio Romano, son nouveau contrat est presque prêt.

Hakimi, un vrai pilier

Avec déjà 130 matches au compteur au PSG depuis 2021, Achraf Hakimi est l'un des piliers de l'effectif et en défense, il est quasiment tout le temps appelé par Luis Enrique. L'international marocain aux 81 sélections figure parmi les prétendants au Ballon d'or africain, lui qui attirerait l'œil du Real Madrid notamment.