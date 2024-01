Mercato - PSG : Transfert à 90M€, il interpelle le Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le PSG apprécie le profil de Lenny Yoro. Jeune espoir du LOSC, le défenseur central devrait être l'une des grandes attractions du prochain mercato estival. Présent sur le plateau de l'After Foot ce jeudi, son agent Samir Khiat a donné son ressenti sur ce dossier.

A la recherche d'un défenseur central pour pallier la blessure de Milan Skriniar, le PSG s'active en coulisses, contactant de nombreux joueurs. Idéalement, le club parisien souhaite attirer Lenny Yoro selon les informations exclusives du 10Sport.com. Le jeune joueur du LOSC est très apprécié à Paris, mais la somme réclamée par le LOSC (90M€) rend quasiment impossible un transfert cet hiver. Comme confirmé par Fabrice Hawkins, Yoro aurait plus de chances de quitter Lille lors du prochain mercato estival.

Un transfert cet été pour Yoro ?

« Tout peut arriver, mais ce n’est pas la tendance. On sait qu’il est cher, qu’il est suivi par plusieurs clubs. Luis Campos adore le joueur, mais ça paraît compliqué car le LOSC veut le prolonger et Létang va demander une sacré somme » a confié le journaliste de RMC. Mais même sans prolongation, les enchères promettent d'être importantes comme l'a confié son agent Samir Khiat sur les antennes de RMC . Surtout que de nombreuses équipes étrangers se sont manifestées.

« Il doit faire partie des cibles du PSG »