Mercato - PSG : Benzema à Paris ? La réponse est tombée

Thomas Bourseau

Depuis le début du mercato hivernal, de folles rumeurs de transfert circulent sur le mercato du PSG. Bruno Guimaraes, Casemiro, Joshua Kimmich ou encore Karim Benzema, tous sont annoncés à Paris. Cependant, la rumeur lancée par Sports Zone sur un éventuel prêt de Benzema au Paris Saint-Germain ne devrait certainement pas se concrétiser selon le journaliste Ben Jacobs.

Karim Benzema à Paris ? L’icône de l’OL où il a présenté son Ballon d’or 2022 ne joue plus en Ligue 1 depuis son transfert au Real Madrid en 2009. Et d’après les informations communiquées par Sports Zone ces dernières heures, Nasser Al-Khelaïfi caresserait le désir de le faire venir Karim Benzema sous la forme d’un prêt de six mois.

La rumeur Benzema - PSG infondée ?

En difficulté sportive à Al-Ittihad où il est même surnommé le « fils de la défaite » par certains supporters du club de Djeddah, Karim Benzema ne devrait pas pour autant quitter la Saudi Pro League contrairement à ce que certaines rumeurs laissent entendre ces derniers jours. D’après les informations de Ben Jacobs, la rumeur liant Benzema au PSG serait totalement infondée et fausse.

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi tente un coup incroyable avec… Benzema ! https://t.co/CN4HHheUdz pic.twitter.com/RHLuDVtF9m — le10sport (@le10sport) January 10, 2024

Al-Ittihad compte conserver Benzema cet hiver