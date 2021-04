Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Surprise dans le feuilleton Neymar !

Publié le 16 avril 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Tout proche de prolonger son contrat jusqu’en juin 2026 avec le PSG, Neymar aura également une année supplémentaire en option dans ce nouveau bail s’il décide de terminer sa carrière dans la capitale.

La belle histoire d’amour entre Neymar et le PSG va bel et bien continuer ! L’attaquant brésilien, qui était en négociations avec Leonardo depuis maintenant plusieurs mois, s’apprête à prolonger son contrat jusqu’en juin 2026 dans la capitale et va ainsi fixer son avenir sur le long terme au Parc des Princes. Une belle victoire pour le directeur sportif du PSG en attendant l’épilogue du feuilleton Mbappé, d’autant que Neymar ne va pas signer une simple prolongation…

Neymar aura une année de plus en option

En effet, le10sport.com vous a révélé jeudi que ce nouveau contrat comprendra une année supplémentaire en option, ce qui permettrait à Neymar d’être par la suite engagé jusqu’en juin 2027 s’il décide de pousser encore plus loin dans son aventure au PSG, et pourquoi pas même jusqu’à la fin de sa carrière puisqu’il est âgé aujourd’hui de 29 ans. Une belle surprise pour les supporters parisiens...