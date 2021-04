Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles précisions sur l’avenir de Neymar !

Publié le 15 avril 2021 à 17h30 par H.G.

Tandis que son bail actuel expirera le 30 juin 2022, Neymar est maintenant tout proche de parapher un nouveau bail longue durée avec le club de la capitale. Et pour l'officialisation de la chose, le PSG prévoirait les choses en très grand.

« À partir de maintenant, je sais que je jouerai tous les matches comme si j’étais à l’extérieur », lâchait Neymar le 14 septembre 2019, soit quelques jours après la fin d’un mercato estival au cours duquel il a tout tenté pour quitter le PSG et retrouver le FC Barcelone. Tout le monde pensait alors que l’international brésilien quitterait le club de la capitale l’été suivant pour retrouver sa chère et tendre Catalogne. Seulement voilà, rien ne s’est passé comme prévu. Finalement, après le premier confinement, Neymar est littéralement tombé amoureux de Paris et y est désormais pleinement épanoui comme il l'a affirmé à plusieurs reprises ensuite. Simple coup de communication ? Point du tout, dans la mesure où il est maintenant sur le point de parapher un nouveau contrat qui le liera au PSG sur le (très) long terme, preuve que toutes ses envies d’ailleurs appartiennent à un passé révolu.

La prolongation de Neymar le liera au PSG jusqu’en 2027 grâce à une option dans son contrat !

En effet, comme nous vous l’avons annoncé, Neymar et le club parisien ont accordé leurs violons dans l’optique d’une prolongation de leur idylle commune pour quatre saisons supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2026, avec en plus une option pour une année supplémentaire jusqu’en 2027. Ce nouveau bail ne s’accompagnera pas d’une hausse de ses émoluments fixés à 30 M€/an net, mais des primes importantes y seront intégrées en cas de victoire du PSG en Ligue des Champions ou si le PSG remporte la Ligue des Champions. Tout est maintenant calé entre les deux parties, et toute la question est maintenant de savoir à quel moment Paris choisira d’officialiser la grande nouvelle. Dans cette perspective, L’Equipe indiquait tout récemment que le PSG prévoyait d’effectuer l’annonce tant attendue par les supporters parisiens avant les demi-finales de la Ligue des Champions à la fin du mois d’avril, au cours desquelles les Parisiens seront opposés à Manchester City.

Une « énorme annonce » au programme pour l’officialisation ?