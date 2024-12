Mercato - PSG : Sa signature à Paris à l’origine d’une catastrophe ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Le 1er juillet 2022, Marie-Antoinette Katoto signait un nouveau contrat avec le PSG jusqu’en 2025. Mais voilà que ça n’a pas été simple de parvenir à un accord entre le club de la capitale et sa joueuse. L’atmosphère était alors loin d’être idéale autour de Katoto, qui pense que cela aurait même joué sur sa grosse blessure.

Marie-Antoinette Katoto aurait mis plus d’un an à revenir de sa grosse blessure au genou. En juillet 2022, alors qu’elle joue avec l’équipe de France face à la Belgique, l’attaquant du PSG est victime d’une rupture du ligament croisé antérieur et une fissure du ménisque au genou droit. Un moment loin d’être simple pour Katoto.

« Je n'ai jamais ressenti une douleur aussi forte »

Revenant pour France Football sur sa grave blessure au genou, Marie-Antoinette Katoto estime par ailleurs que le feuilleton de sa prolongation au PSG a peut-être été à l’origine de cette catastrophe. La Parisienne confie alors : « J'ai tout de suite compris parce que je n'ai jamais ressenti une douleur aussi forte. Ça fait mal d'un coup. Derrière, tu te dis bon, ça ne répond plus mais peut-être que ça va. En fait non, pas du tout ».

« Mentalement, inconsciemment, ça a dû beaucoup joué »

« À cette période-là, j'étais au top de ma forme. Je sortais d'une très bonne saison. Mais j'ai eu l'affaire de la prolongation qui m'a déplu. Plusieurs choses ne m'ont pas plu. Mentalement, inconsciemment, ça a dû beaucoup joué », a ensuite rajouté Marie-Antoinette Katoto.