Mercato : PSG, Real Madrid… Une énorme bataille pour Lewandowski cet été ?

Publié le 19 juin 2021 à 17h30 par B.C.

Lié au Bayern Munich jusqu’en juin 2023, Robert Lewandowski songerait sérieusement à changer d’air dans ce mercato estival. Si le Real Madrid serait à l’affût, le PSG, Chelsea ou encore Manchester City lorgneraient également l’attaquant portugais.

Un mercato particulièrement animé se prépare cet été. En effet, plusieurs joueurs majeurs du ballon rond sont toujours dans le flou pour leur avenir, à l’instar de Cristiano Ronaldo ou Kylian Mbappé. Le Bondynois s’apprête à entrer dans sa dernière année de contrat avec le PSG et tarde à trouver un accord avec sa direction pour prolonger comme vous l’avait indiqué le10sport.com. Du côté du Portugais, la tendance pourrait également être à un départ après trois années passées à la Juventus. Robert Lewandowski pourrait lui aussi faire parler, puisque d’après les récentes informations du quotidien AS , l’attaquant polonais songerait à faire ses valises, après onze saisons en Allemagne, dont sept au Bayern Munich. Interrogé par Canal + en mai dernier, Lewandowski n’écartait pas la possibilité de plier bagage, alors que son contrat court jusqu’en 2023. « Quant à l’avenir, je reste ouvert d’esprit. Aujourd’hui, je me sens très bien au Bayern, la ville est superbe, c’est un grand club… Je reste toujours curieux de connaitre une nouvelle langue, une nouvelle culture. Mais est-ce que ce sera dans le football ou après ma carrière, moi-même je n’en sais rien . »

La presse espagnole persiste et signe pour Lewandowski