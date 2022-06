Foot - Mercato

Real Madrid, PSG : Retour sur l'incroyable mercato de Tchouaméni !

Publié le 7 juin 2022 à 16h30 par La rédaction

Pisté avec insistance par le PSG et le Real Madrid, Aurélien Tchouaméni a tranché. L’international français, d’accord avec le club madrilène depuis ce lundi, semble parti pour la capitale espagnole. La Maison Blanche a trouvé un terrain d'entente avec l’AS Monaco pour un montant avoisinant les 100M€.

Dès que le feuilleton Mbappé s’est terminé, le dossier Tchouaméni a pris le relais. Il faut dire que son nom a circulé un peu partout en Europe. Liverpool, Chelsea, le PSG, le Real Madrid… Les prétendants ne manquent pas pour l’international français. Après avoir été élu meilleur espoir de Ligue 1 la saison dernière, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux a confirmé tout son talent et a porté l’AS Monaco sur la troisième marche du podium. Pour cet été, ses ambitions ont forcément gonflé et le club du Rocher lui aurait offert un bon de sortie. « A partir du moment où je suis suivi par les meilleurs clubs du monde, c’est que je fais de bonnes choses sur le terrain. Ça fait partie du sport. Ça fait partie du foot business. Si j'ai fait mon choix ? Non pas encore », expliquait le milieu français dimanche dernier dans Téléfoot .

🚨 EXCL: Real Madrid have reached verbal agreement with Monaco to sign France midfielder Aurelien Tchouameni in package worth over €100m. Clubs finalising paperwork + regulatory process before signing & official confirmation @TheAthleticUK #RMFC #ASmonaco https://t.co/QtFyvFNZSt — David Ornstein (@David_Ornstein) June 7, 2022

Même Kylian Mbappé y a mis son grain de sel…

Si Liverpool a longtemps semblé sur le coup, on s’est ensuite dirigé sur un duel entre le PSG et le Real Madrid. Malgré le bel avantage qu’avait le Real, le club de la capitale n’a jamais lâché l’affaire. Foot Mercato expliquait même que Kylian Mbappé jouait un rôle dans ce feuilleton. A la recherche d’un milieu de terrain pour épauler Marco Verratti, le PSG semblait prêt à mettre les 100M€ réclamés par l’AS Monaco. Mais finalement, aucun miracle ne devrait avoir lieu…

Accord trouvé pour un montant de 100M€