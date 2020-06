Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paris n’ira pas sur cet ancien de l’OL !

Publié le 28 juin 2020 à 6h45 par Th.B.

Contrairement à l’information communiquée par Le Parisien, Tanguy Ndombele n’est pas une piste du PSG pour le mercato estival.

« Un accrochage avec Ndombele ? Non. Il n’y a rien. J’essaye de faire de mon mieux pour mon équipe. Je ne peux pas commencer avec 12 ou 13 joueurs. Sur le banc, il y avait Tanguy, Sessegnon, Alderweireld, Vertonghen, Gedson et ils n’ont pas joué. C’est le football, pour moi il n’y a rien » . Après ne pas avoir fait jouer Tanguy Ndombele la moindre minute lors des rencontres de Tottenham face à Manchester United et West Ham, José Mourinho faisait passer ce message en conférence de presse. Cependant, depuis la reprise du championnat, le coach de Tottenham dispose de cinq changements et plus trois comme auparavant. The Special One avait donc tout le loisir de donner du temps de jeu à l’international français. De son côté, d’après Julien Maynard, Tanguy Ndombele aurait clairement fait savoir à Mourinho qu’il ne comptait plus évoluer sous ses ordres. De quoi le pousser à un départ cet été ? Probablement. Au PSG comme Le Parisien l’a annoncé cette semaine ? Pas vraiment.

Ndombele au PSG, ce transfert ne se profile pas