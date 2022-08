Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Navas a fixé ses conditions pour son transfert

Publié le 28 août 2022 à 14h10 par Pierrick Levallet

Cantonné à un rôle de numéro deux cette saison, Keylor Navas pourrait bien plier bagages afin de retrouver un temps de jeu plus conséquent. Ces dernières semaines, le Costaricien est annoncé avec insistance du côté du Napoli. S’il n’est pas contre rejoindre le club de Serie A, le portier de 35 ans aurait néanmoins quelques conditions.

Avant le début de saison, Christophe Galtier s’est montré très clair sur sa hiérarchie des gardiens. Gianluigi Donnarumma sera le numéro un dans les buts parisiens, reléguant ainsi Keylor Navas à un rôle de doublure de luxe de l’Italien. Cette situation ne plairait pas vraiment au Costaricien, qui pourrait se résoudre à partir cet été. Le portier de 35 ans est annoncé du côté du Napoli, qui chercherait un nouveau gardien pour remplacer David Ospina. Mais Keylor Navas aurait quelques conditions qui bloqueraient le dossier pour l’instant.

Navas veut garder le même salaire...

Selon les informations du Corriere dello Sport , le dossier de Keylor Navas devrait prendre un peu plus de temps que celui de Fabian Ruiz à se finaliser. Le salaire du Costaricien serait un vrai problème dans les négociations. Si le portier de 35 ans n’est pas contre une arrivée au Napoli, où il sera le titulaire contrairement au PSG, il voudrait néanmoins garder les mêmes émoluments.

... mais De Laurentiis veut qu’il le réduise

Sauf qu’Aurelio De Laurentiis ne serait prêt à lui offrir que 6 ou 7M€ par an, et non les 9M€ qu’il perçoit actuellement au PSG. De son côté, le Napoli ne serait pas vraiment pressé dans ce dossier puisque le club a déjà Alex Meret dans ses buts. Reste maintenant à voir si Keylor Navas acceptera de baisser son salaire pour quitter le PSG cet été. Affaire à suivre...